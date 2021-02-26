عمران: هناك ضغوطات قوية على الحكومة بخصوص اختيار الحقائب الوزارية من بين مئات المرشحين

ليبيا – اعتبرت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي تجاوزت مدتها القانونية نادية عمران أن هناك ضغوطات قوية على الحكومة الجديدة، بخصوص اختيار الحقائب الوزارية من بين مئات المرشحين.

عمران قالت في تصريح لموقع “عربي 21” القطري: إنه وبالرغم من هذه الغضوط، إلا أنه من المفترض اختيار شخصيات ذات كفاءة وغير جدلية، وفي ذات الوقت مراعاة المحاصصة التي أصبحت واقعًا ليبيًا.

وتابعت: “الضغوطات من عدة جهات منها مجلس النواب ولجنة الحوار إلى الصعوبات الأخرى المتمثلة في انعقاد مجلس النواب بنصاب صحيح، وتوفر النصاب المفروض لمنح الثقة، وفي حال الفشل سيوجه الدبيبة لملتقى الحوار وسيخضع لنفس الضغوطات مجددًا، وعندها سيكون تمرير حكومته من الصعوبة بمكان”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية