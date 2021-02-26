كرموس: أجزم أن الدبيبة لم يكن معولًا في الأساس على البرلمان لمنح الثقة لحكومته

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا على استمرار حالة الانقسام في البرلمان، وعدم التوافق على جلسة رسمية لمنح الثقة للحكومة الجديدة.



كرموس استبعد في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن تكون قائمة نجحت في اجتياز الاختبار أمام ملتقى الحوار ولم تضع في حساباتها عدم حصول اجتماع كامل النصاب، أو النصاب المقرر لمنح الثقة لحكومتها من جسم مقسم لعدة أجزاء، وواقع هذا الجسم استحالة التئامه في فترة وجيزة.

كرموس قال: “أجزم أن دبيبة لم يكن معولًا في الأساس على مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته، وإنما هو الآن يعمل على تشكيل حكومة يحقق بها النصاب من الأصوات لدى ملتقى الحوار، الذي هو أيضًا ينتظر مثل هذه اللحظة منذ التصويت على القائمة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية