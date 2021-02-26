عاجل// هبوط طائرتي شحن عسكري تركيتين في قاعدة الوطية وثالثة في الكلية الجوية بمصراتة

أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، بأن طائرتي شحن عسكري تركيتين من طراز A400 هبطتا في قاعدة الوطية عقبة بن نافع، فيما هبطت ثالثة في الكلية الجوية بمصراتة.

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