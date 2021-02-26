عاجل// هبوط طائرتي شحن عسكري تركيتين في قاعدة الوطية وثالثة في الكلية الجوية بمصراتة

أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، بأن طائرتي شحن عسكري تركيتين من طراز A400 هبطتا في قاعدة الوطية عقبة بن نافع، فيما هبطت ثالثة في الكلية الجوية بمصراتة.
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أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، بأن طائرتي شحن عسكري تركيتين من طراز A400 هبطتا في قاعدة الوطية عقبة بن نافع، فيما هبطت ثالثة في الكلية الجوية بمصراتة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
لا لا عادي الاوضاع تحت السيطره أخوه تركيه ليبيه لا يحملن قنابل عنقوديه للاستهداف الافراد ولا يحملن قنابل شديدة التفجير لأستهداف الدشم من يعتقد ذلك فهو غلطان بل هن طائرات يحملن حلوي شاميه ( طحينيه ) وباقات ورد وزهور وتبريكات لليبيين والعاب ناريه مشاركه من تركيا لليبيين بافراحهم بحكومتهم الجديده التي ستخيب آمالهم كونها أختيرت بخبث اردوغاني – وخبث أخواني وخبث أستيفاني ففي جنيف تم الحضار 75 كمبارس ليبيين للإهام بان هاهم الليبيين يختاروا في الحكومه التي ستسير الاعمال في بلادهم لكن مضمون جنيف كان عكس ما ظهر في الصوره فالكمبارسات التي كانت تدار عن طريق مكالمه بالتلفون ذهابهم لجنيف زي قلته فلو ظلوا في ليبيا بلا هالتعبه طالما التحريك من قبل سفراء دول معينه عبر الهاتف
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