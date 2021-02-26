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شركة الكهرباء تعلن ساعات طرح الأحمال اليوم الجمعة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الجمعة تتراوح ما بين ساعتين وثلاث ساعات في مختلف المناطق بليبيا.

وأوضح الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال على الجناح الغربي والجنوبي تصل إلى ساعتين ونصف، فيما تتراوح عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي ما بين ساعتين وثلاث ساعات.

ولفتت الشركة إلى ضرورة مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة، مشيرة إلى أنه في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال يمكن التواصل مع الشركة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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