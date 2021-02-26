“الكهرباء” تعلن ساعات طرح الأحمال ليوم الجمعة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الجمعة تتراوح ما بين ساعتين وثلاث ساعات في مختلف المناطق بليبيا.

وبحسب منشور للشركة العامة للكهرباء، على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أوضحت خلاله أن عدد ساعات طرح الأحمال على الجناح الغربي والجنوبي تصل إلى ساعتين ونصف، فيما تتراوح عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي ما بين ساعتين وثلاث ساعات.

ولفتت الشركة إلى ضرورة مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة، مشيرة إلى أنه في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال يمكن التواصل مع الشركة.