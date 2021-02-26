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هبوط طائرتين عسكريتين تركيتين في قاعدة الوطية وثالثة في مصراتة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، بأن طائرتي شحن عسكري تابعتين لسلاح الجو التركي من طراز A400 هبطتا في قاعدة الوطية عقبة بن نافع، فيما هبطت طائرة ثالثة في الكلية الجوية مصراتة.

وكان موقع فلايت رادار24، قد رصد قبل وقت سابق اليوم، الطائرات الثلاث، موضحا أنهم في طريقهم إلى غرب ليبيا.

وأوضح الموقع أن إحدى الطائرات من نوع إيرباص A400M برمز نداء 220، منوها أنها أقلعت من قاعدة قيصري في قونيا.

وأضاف الموقع أن الطائرة الثانية من طراز إيرباص A400M برمز نداء 221، مشيرا إلى أنها أقلعت من قاعدة أتاتورك في أنقره.

 ولفت الموقع إلى الطائرة الثالثة من نوع لوكهيد C130E برمز نداء 222، مبينا أنها أقلعت من قاعدة عسكرية بالقرب من أنطاليا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • الاوضاع تحت السيطره أخوه تركيه ليبيه لا يحملن قنابل عنقوديه للاستهداف الافراد ولا يحملن قنابل شديدة التفجير لأستهداف الدشم من يعتقد ذلك فهو غلطان بل هن طائرات يحملن حلوي شاميه ( طحينيه ) وباقات ورد وزهور وتبريكات لليبيين والعاب ناريه مشاركه من تركيا لليبيين بافراحهم بحكومتهم الجديده التي ستخيب آمالهم كونها أختيرت بخبث اردوغاني – وخبث أخواني وخبث أستيفاني ففي جنيف تم الحضار 75 كمبارس ليبيين للإهام بان هاهم الليبيين يختاروا في الحكومه التي ستسير الاعمال في بلادهم لكن مضمون جنيف كان عكس ما ظهر في الصوره فالكمبارسات التي كانت تدار عن طريق مكالمه بالتلفون ذهابهم لجنيف زي قلته فلو ظلوا في ليبيا بلا هالتعبه طالما التحريك من قبل سفراء دول معينه عبر الهاتف

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