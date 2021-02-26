هبوط طائرتين عسكريتين تركيتين في قاعدة الوطية وثالثة في مصراتة

أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، بأن طائرتي شحن عسكري تابعتين لسلاح الجو التركي من طراز A400 هبطتا في قاعدة الوطية عقبة بن نافع، فيما هبطت طائرة ثالثة في الكلية الجوية مصراتة.

وكان موقع فلايت رادار24، قد رصد قبل وقت سابق اليوم، الطائرات الثلاث، موضحا أنهم في طريقهم إلى غرب ليبيا.

وأوضح الموقع أن إحدى الطائرات من نوع إيرباص A400M برمز نداء 220، منوها أنها أقلعت من قاعدة قيصري في قونيا.

وأضاف الموقع أن الطائرة الثانية من طراز إيرباص A400M برمز نداء 221، مشيرا إلى أنها أقلعت من قاعدة أتاتورك في أنقره.

ولفت الموقع إلى الطائرة الثالثة من نوع لوكهيد C130E برمز نداء 222، مبينا أنها أقلعت من قاعدة عسكرية بالقرب من أنطاليا.

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