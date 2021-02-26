مصدر لـ”218″: ثلاث وزارات ثقيلة تعطّل اكتمال حكومة “الدبيبة”

علمت “218”، من مصدر مطلع، أن ثلاث حقائب وزارية تُعقّد طريق رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، نحو اكتمال الصورة النهائية لتشكيلته الحكومية.

وقال المصدر: هذه الوزارات هي الدفاع، الداخلية، والمالية، و”الدبيبة” يحاول كسب الوقت الممنوح له من قبل لجنة الحوار لتشكيل الحكومة بإعلان تسليم هيكلية الحكومة لرئاسة مجلس النواب، وليس أسماء الوزراء؛ بسبب تعثر حسم أمر الوزارات الثلاث.

وتُشير المعلومات الأولية إلى أن حقيبة وزارة الدفاع في طريقها لصالح إحدى الشخصيات التابعة للجيش الوطني، بينما يتشبث الجنوب بحقيبتيْ الداخلية والمالية؛ بسبب تمسّك عقيلة صالح بمنصبه كرئيس لمجلس النواب، الذي التفتت عيون الجنوب نحوه، بعد توزيع منصبيْ رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة على المنطقتين الغربية والشرقية.

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