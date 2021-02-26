لزهاري: ليبيا استعانت بفرق صيانة جزائرية لإجراء فحصوات على عدة محطات

أكد المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء، صبري لزهاري، استعانة ليبيا بفرق من تقنيي ومهندسي الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء، فرع مجمع سونلغاز، وذلك بهدف تنفيذ عمليات صيانة وفحص على مستوى المنشآت الكهربائية.

وقال لزهاري، في تصريحات صحفية إن الشركة العامة للكهرباء الليبية طلبت فرقة من التقنيين والمهندسين الجزائريين وهم موجودين هناك منذ أسبوع، ويعملون على الاستعداد لذروة الاستهلاك الصيفي للكهرباء في ليبيا.

ولفت لزهاري إلى أن فرقة أولى متكونة من 12 تقنيا ومهندسا من الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء في أكتوبر الماضي، انتقلوا إلى ليبيا لتصليح خلل في محطة الخمس الكهربائية التي تزود طرابلس.

وأشار لزهاوي إلى أن قدرة محطة الخمس تعادل قدرة محطة الحامة بالجزائر العاصمة (نحو 500 ميغاواط)، مبينا أنه تم تشغيل الوحدة الأولى للمحطة الليبية خلال 8 أيام.

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