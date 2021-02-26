نشرة الصيد البحري: ارتفاع الموج يصل مترين على ساحل طبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد في نشرته البحرية أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على طول الساحل الليبي، وأن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على طول الساحل.

وأظهرت النشرة اليوم الجمعة، أن الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل الليبي مع احتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر لغد السبت.

فعلى الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على ساحل سرت.

– الرياح شمالية شرقية اليوم على طول الساحل إلى متغيرة الاتجاه غدًا تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر يصل اليوم إلى 1.75 على ساحل سرت.

– البحر خفيفة الموج على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة ويكون قليل الاضطراب على ساحل سرت.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

– الرؤية جدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر.

وأما الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

– الرياح بحرية إلى شمالية شرقية اليوم على طول الساحل إلى متغيرة الاتجاه غدا تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر يصل إلى مترين على ساحل طبرق.

– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية .

– الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد ممن بنغازي إلى درنة لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر.

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