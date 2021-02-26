دغيم: القانون قد يمنع عقيلة صالح من رئاسة جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة

رحب عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم بتقديم رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة هيكلة وبرنامج عملها رفقة مخرجات ملتقى الحوار السياسي لرئاسة مجلس النواب في الوقت المحدد.

وقال دغيم في تصريح خاص لـ«الساعة 24»، إنه وفق المادة 179 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب، فإن رئيس المجلس ملزم بالدعوة لجلسة منح الثقة بالمقر القانوني بمدينة سرت خلال ثلاثة أيام من استلامه تنتهي مساء الأحد.

وأضاف النائب البرلماني أنه في حالة تقاعس رئيس مجلس النواب ينتقل الاختصاص لنائبيه معا وفق نفس القانون.

وتابع دغيم: “أحسن دبيبة فعلا بعدم تقديم التشكيلة، فلا يجوز له ذلك إلا بعد انعقاد جلسة خاصة للبرلمان صحيحة الانعقاد يصادق فيها أولا على مخرجات الحوار التي أسست لوجود دبيبة وايضا على هيكلية الحكومة”.

وختم عضو مجلس النواب: “يبقى لدينا إشكال قانوني وحيد وفق قاعدة تعارض المصالح القانونية الحاكمة، التي قد تمنع رئيس مجلس النواب من الدعوة للجلسة الخاصة أو ترأسها كونه كان على رأس القائمة المنافسة لقائمة يريد أن يمنحها الثقة بالجلسة”.