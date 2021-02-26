ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 February, 2021

كشف موقع “فلايت رادار” لرصد حركة الطيران ،اليوم الجمعة ،عن رصد هبوط ثلاث طائرات شحن عسكري تابعة لسلاح الجو التركي غرب ليبيا.

وقال الموقع إنه رصد هبوط ثلاث طائرات شحن عسكري تابعة لسلاح الجو التركي، اثنتين في قاعدة عقبة بن نافع بالوطية، والثالثة في مطار الكلية الجوية مصراتة.

وجاءت بيانات الطائرات الثلاث كالتالي “طائرة إيرباص A400M، أقلعت من قاعدة قيصري في قونيا، وطائرة إيرباص A400M، أقلعت من قاعدة أتاتورك في العاصمة أنقرة، وطائرة لوكهيد C130E، أقلعت من قاعدة عسكرية بالقرب من أنطاليا، وجميعها تتجه الآن إلى غرب ليبيا.

يشار إلى أن تركيا تسيطر على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أبرزها، قاعدة الوطية، ورغم انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن أنقرة لا تزال تجند المرتزقة في سوريا، تمهيدًا لنقلهم إلى الأراضي الليبية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.