اليعقوبي: يجب الالتزام بالمدد المحددة للوصول إلى الانتخابات

قالت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي، إنه وفقاً لخارطة الطريق يتبقى 21 يوما فقط وليس 21 من أيام العمل، لكي يمنح مجلس النواب الثقة للحكومة المشكلة.

وأكدت اليعقوبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، اليوم الجمعة، أنه لا توجد أي فرصة للتمديد من أي جهة، وفقا لنص القانون.

وشددت اليعقوبي على أن من واجب لجنة 74 المحافظة والالتزام بالمُدد المحددة كي لا نكرر أخطاء الماضي.

وقالت اليعقوبي إنه يجب على جميع الأطراف الالتزام من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو الوصول إلى الانتخابات المحددة يوم 24-12-2021، موضحة أنه إن فرطنا في التواريخ الأولى سنفرط أيضا في الانتخابات.

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