عقيل: المجتمع الدولي يتحمل نتيجة تفكيك ليبيا

اعتبر عز الدين عقيل، المحلل السياسي أن اكتفاء رئيس الوزراء بالحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة بتقديم مستند يتعلق بمعايير وهيكلية الحكومة لتسجيل نقطة أنه جاهز للقيام بالمهمة، دليل واضح أنه يتعرض لابتزاز كبير جدا، وأنه إذا ما قدم تشكيل الحكومة فإنه سيتعرض لرفضها.

وأضاف عقيل، في تصريح صحفي، أن الدبيبة لا يزال يستخدم الدبلوماسية، وأن المجتمع الدولي هو من يتحمل ما يجري لأنه رمى بالدبيبة والمنفي في اليم وتركهم يصارعون الأمواج، من انقسام مجلس النواب وابتزاز بعض الأعضاء.

وحمل عقيل، المجتمع الدولي نتيجة تفكيك ليبيا، متسائلا “لماذا لم تجمع البعثة الأممية مجلس النواب وتحاول توحيده في جنيف كما فعلت بلجنة الحوار إن كانت ترى أن ذلك خدمة كبيرة لأعضاء لجنة الحوار، لأنهم لا يستطيعون الاجتماع في أي مدينة ليبية بسبب وجود التهديدات والبرلمان هو الأولى كونه ممزقا”.

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