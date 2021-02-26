الفيتوري: يجب على الدبيبة أن يركز على الانتخابات والابتعاد عن السياسة الخارجية

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، مصطفى الفيتوري، إنه ينصح رئيس الحكومة الجديد، عبدالحميد الدبيبة، بأن يركز على تحقيق الهدف الأول وهو إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

كما دعا الفيتوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الويم الجمعة، الدبيبة لأن يبتعد عن السياسة الخارجية، موضحا أنه غير قادرٍ عليها، كما أن الوقت غير متاح لكي يجعله يقدر عليها.

وطالب الفيتوري بألا يركيز الدبيبة على عمليات البناء وإعادة الأعمار باعتبارها تحتاج سنوات لإتمامها وليس أشهرا.

وقال الفيتوري إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد مع جواز الترجمة في الوثائق الرسمية إلى اللغات الحية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، موضحا أنه لا يجوز أبدا استعمال أي لغة في أي شعار للدولة إلا العربية، وذلك احترما للقانون.

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