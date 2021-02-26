ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 February, 2021

طالبت النقابة العامة للأطباء في ليبيا ،النائب العام بفتح تحقيق عاجل في تأخر توريد لقاح كورونا ، وتحديد المتورطين وتقديمهم إلى المحاكمة.

وقالت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها، إن تأخر وصول لقاح كورونا إلى ليبيا حتى الآن، بسبب “صراع المسؤولين ودواعش المال العام” على النسب التي سيتحصلون عليها من توريد اللقاح.

يشار أن حكومة الوفاق خصصت حوالي 600 مليون دينار (نحو 144 مليون دولار) بشكل عاج للتوفير اللقاح واحتياجات مراكز العزل.

وسجلت ليبيا 132 ألفًا و485 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات 2174 وفقًا لآخر إحصائية نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الجمعة.