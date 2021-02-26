المنفي ولودريان يبحثان هاتفيا المستجدات الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي، في اتصال هاتفي أمس مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد ثمن المنفي عاليا الدور الذي تلعبه فرنسا في دعم مخرجات الحوار الليبي بجنيف، والذي يعتبر استكمالا للحوارات التي جرت في باريس واحد وباريس اثنين.

وأكد لودريان دعم فرنسا للمجلس الرئاسي والحكومة المنتخبة من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف، وتعهد بالتعاون معهما من أجل تنفيذ الاستحقاقات المقبلة.

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