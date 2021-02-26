ليبيا الان

وليامز تعلق على وجود صورة القذافي خلال لقائها مع السراج

تم النشر منذُ 28 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

علقت المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة إلى ليبيا سيتفاني وليامز، على وجود صورة للرئيس الراحل معمر القذافي، عندما جاءت لطرابلس في عام 2018 باعتبارها دبلوماسية أميركية إلى طرابلس للقاء رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، حيث وجدت لوحة رسم من زمن القذافي.

وقالت وليامز خلال حوار مع جريدة «الشرق الأوسط»، «كما تعرف منذ 2014 صار على الدبلوماسيين الأميركيين أن يتنقلوا بطائرة عسكرية أميركية إلى طرابلس.. رتبت الذهاب إلى هناك مع «أفريكوم».. طرنا إلى القاعدة العسكرية البحرية في طرابلس للقاء السراج».

وليامز: نحو 20 ألف مرتزق في ليبيا بينهم 6 آلاف سوري

وتابعت «الرسمة التي هي على الجدار وراء السراج، كان القذافي أمر برسمها. بقيت على الجدار لسنوات طويلة».

وأضافت أنها أثارت الأمر لاحقاً مع مساعدي السراج، «قلت إنه في المرة المقبلة يجب أن ينتبهوا لمعاني ذلك.. فقد يؤخذ المغزى السياسي الخطأ»، مؤكدة أنهم لم يفكروا بالأمر أبداً.. «لم يكن مقصوداً. كانت الرسمة موجودة لفترة طويلة، ولسنوات طويلة». 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ليبيا لا تستطيع إقصاء 45 خريفاً من زمن عاشت فيه ـ لأن هذه تعتبر أشياء ورموز تتعلق بالوطن وهي جزء منه بحلوها ومرها فهي وطنية وتتعلق بليبيا حتى هذا اليوم ـ مثلا لازال محبوا القذافي حتى من رؤساء الدول وزعماء العالم يحتفظون بصور للعقيد معمر القذافي في مكاتبهم وفي بيوتهم وحتى بعض الشباب الأوروبين والروس والافارقة والأمريكيين والكوريين واليابانيين واللاتنيين
    يحتفظون بقمصان وساعات وصور عليها صورة القذافي كقائد مر على زمن مهم في ليبيا ـ نعتقد أن هذه اشياء طبيعية وهي حرية فكرية لبعض الشباب والهواة في العالم .

    ://assets.bigcartel.com/product_images/267561167/Screenshot_20200701_103558.jpg?auto=format&fit=max&h=1000&w=1000

    رد

  • حتى هذا اليوم ـ مثلا لازال محبوا القذافي حتى من رؤساء الدول وزعماء العالم يحتفظون بصور للعقيد معمر القذافي في مكاتبهم وفي بيوتهم وحتى بعض الشباب الأوروبين والروس والافارقة والأمريكيين والكوريين واليابانيين واللاتنيين
    يحتفظون بقمصان وساعات وصور عليها صورة القذافي كقائد مر على زمن مهم في ليبيا ـ نعتقد
    أن هذه اشياء طبيعية وهي حرية فكرية لبعض الشباب والهواة في العالم .

    ://rlv.zcache.co.uk/gaddafi_hero_of_the_people_t_shirt-rc6a347839ea34d2fb2c83dca0e8b4089_jyr6t_307.jpg

    رد