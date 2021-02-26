وفد برلماني مكلف يزور قاعات واغادوغو بسرت لمتابعة تجهيزات عقد جلسة البرلمان 

زار المتحدث الرسمي بمجلس النواب عبد الله بلحيق، ورئيس اللجنة البرلمانية المكلف من رئيس ديوان مجلس النواب علي الشامي، مجمع القاعات للاطلاع على الاستعدادات النهائية الخاصة بتجهيز القاعة الرئيسية والقاعات الخدمية في مجمع واقادوقو، فور إعلان جاهزية قاعات واغادوغو بمدينة سرت لعقد جلسة مجلس النواب المرتقبة.

وجاءت الجولة التي رافقهما فيها رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، لمتابعة التجهيزات اللوجستية لعقد مجلس النواب جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا