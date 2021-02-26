المحجوب: لن نسلم قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، إن إدارة الجيش لن تسلم قيادته إلا لرئيس منتخب ديمقراطيا من قبل الشعب.

وأوضح المحجوب في تصريح صحفي، أن مهمة الحكومة الجديدة التي خرجت من منتدى الحوار السياسي الليبي تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد يعبر فيها الشعب عن تطلعاته بكل حرية وشفافية بشكل مباشر.

وأكد المحجوب على الحاجة لوجود جيش وطني منظم، طالما لا تزال هناك قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا يوميا وسلاح خارج سلطة.

وكان رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن أمس الخميس، تقديم تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي، موضحا أن هذه الخطوة جاءت احتراماً للمدة الزمنية الممنوحة في خارطة الطريق.

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