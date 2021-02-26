محلل سياسي: تونس كانت مصدرًا شرسًا للإرهاب داخل ليبيا

قال الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبد الله العبيدي، إنّ تونس لم تعرف كيف تستغل موقعها الجيواستراتيجي في علاقتها بليبيا حتى الوقت الراهن.

وأوضح العبيدي في تصريح صحفي أمس الخميس، أن هذا الأمر الذي منع تونس من التموقع في السوق الليبية، كما أنها اشتهرت بسمعة سيئة الذكر، لكونها كانت أكبر مصدر للإرهاب باتجاه ليبيا، على حد قوله.

وأكد العبيدي على أنّ ليبيا في الوقت الذي تبحث فيه عن الاستقرار، لن تجازف بفتح الحدود مع تونس المصدر الأشرس لأكثر الارهابيين الذين نشطوا في بؤر التوتر، حسب تعبيره.

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