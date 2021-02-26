مجموعة العمل السياسي تصدر بيانا حول تقدم الملتقى السياسي

أصدرت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التي تضم الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية والبعثة الأممية بيانا، أشار إلى عقد المجموعة اجتماعا الخميس، لاستعراض التقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي، والجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة.

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