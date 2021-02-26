ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 February, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،عن وصول قطع غيار لمحطة الرويس الغازية ،وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة ، لدعم الشبكة الكهربائية ومواجهة احمال الذروة الصيفية القادمة.

وقال الشركة ،في بيان لها ،إنه شاحنة محملة بمعدات ( عمود التوربين ) انطلقت صباح اليوم الجمعة من ميناء طرابلس البحري متوجهة لمحطة الرويس الغازية لإجراء عمرة جسيمة للوحدة الأولى وذلك بعد ما تم تفعيل عقد الإتفاقية وفتح الإعتمادات المستندية مع شركة سيمنس الألمانية لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بمحطة الرويس بالجبل الغربي.

وتمت عملية النقل من قبل دي اتش ال جلوبال بالتعاون مع شركة المخلص للنقل الثقيل .