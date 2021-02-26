سويكر يطالب بفرصة لتقديم الجهات الرقابية تقارير حول المترشحين للحكومة

دعا عضو مجلس النواب سليمان سويكر، لتقديم مذكرة بشأن اعتماد حكومة الوحدة الوطنية لمجلس النواب تتضمن طلب إعطاء المجلس فرصة أسبوع أو عشرة أيام من تقديم قائمة الأسماء لإحالة أسماء المترشحين لديوان المحاسبة والرقابية الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وجهاز المخابرات والبنك المركزي وذلك لتقديم ما يفيد عن سير عملهم في المهام المكلفين بها في السابق وذلك باعتبار أن احد شروط الترشح هي الخبرة وهذا يعنى أن لكل مترشح تاريخ وظيفي في ليبيا .

وأضاف سويكر في بيان، أنه من الضروري حضور مندوبين خبراء معهم التقارير الخاصة بالمترشحين لجلسة منح الثقة ومناقشة ذلك في جلسة علنية أمام الشعب صاحب السيادة

وتابع سويكر، أنه يجب حضور كل المترشحين أمام المجلس وتقديم خطط عملهم وأولويات الوزارات المزمع إسنادها إليهم.

وأكمل سويكر، أن الجلسة ستقسم إلى قسمين الأول لطرح الخطط والبرامج والسير الذاتية والوظيفية وقد يكون هذا القسم لمدة يومين بواقع اجتماعين لكل يوم صباح ومساء والقسم الثاني للتصويت على الثقة للحكومة.

وأشار سويكر إلى أنه من يرد بشانه دليل على فساد أو سوء استعمال السلطة من المترشحين ، يستبعد من التشكيلة ويحال لمتابعة الأجهزة المختصة”

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