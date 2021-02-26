المجلس الرئاسي يعقد لقاءات جديدة بهدف دعم الاستقرار في البلاد

يستمر المجلس الرئاسي بعقد لقاءات محلية ودولية، للتأكيد على ضرورة دعم الاستقرار في البلاد وإنهاء حالة الانقسام والأزمات.
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قناة ليبيا
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