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المجلس الرئاسي يعقد لقاءات جديدة بهدف دعم الاستقرار في البلاد

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

يستمر المجلس الرئاسي بعقد لقاءات محلية ودولية، للتأكيد على ضرورة دعم الاستقرار في البلاد وإنهاء حالة الانقسام والأزمات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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