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دوريات الدعم المركزي تتولّى تأمين سرت.. استعدادًا لجلسة النواب

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار الاستعدادات الجارية في مدينة سرت لعقد جلسة لمجلس النواب الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة؛ تًواصل الادارة العامة للدعم المركزي نشر دورياتها في المدينة؛ لتأمينها، بحسب الخطة الأمنية الصادرة من قبل مدير الإدارة، العقيد صلاح الخفيفي.

جهودٌ كبيرةٌ لضبط كافة المخالفين، وإزالة الزجاج المعتم من المركبات، وتشديد الإجراءات القانونية، وتركيب اللوحات المعدنية.

وتقوم الدوريات بتأمين مداخل المدينة ومخارجها، ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى، وضبط الشارع العام.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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