ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 February, 2021

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ،اليوم الجمعة ،عن تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة رقدالين بمديرية أمن السهل الغربي من إلقاء القبض على المطلوبين على ذمة قضية سرقة عدد من الاستراحات بضواحي مدينة رقدالين.

و قالت الوزارة إنه و بالتحقيق مع المتهمين و هما :المدعو (أ . م . ن ) 18سنة ليبي الجنسية المدعو (س. م.ش) 17 سنة ليبي الجنسية ، اعترفا بما نسب اليهما ،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما ،مشيرة أنه تم استرجاع المسروقات.