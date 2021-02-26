دغيم: إذا تأخر صالح في منح الثقة للحكومة ينتقل الاختصاص إلى نائبيه

أكد عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم أنه في حالة تأخر رئيس المجلس عقيلة صالح ينتقل الاختصاص إلى النائبين الأول والثاني معا وفق نفس القانون.

ورحب دغيم، بتقديم رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، هيكلة الحكومة وبرنامج عملها رفقة مخرجات ملتقى الحوار السياسي لرئاسة المجلس في الوقت المحدد.

وأضاف دغيم: أنه “وفق المادة 179 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب أن الرئيس ملزم بالدعوة لجلسة منح الثقة بالمقر القانوني الجديد بمدينة سرت خلال ثلاثة أيام من استلامه تنتهي مساء الأحد القادم”.

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