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نادية عمران: لابد من اختيار شخصيات غير جدلية لتولي الحقائب الوزارية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن هناك ضغوطات قوية على الحكومة الجديدة، بخصوص اختيار الحقائب الوزارية من بين مئات المرشحين.

وأضافت عمران في تصريح صحفي، إنه بالرغم من هذه الضغوط، إلا أنه يجب اختيار شخصيات ذات كفاءة وغير جدلية، وفي ذات الوقت لابد من مراعاة المحاصصة التي أصبحت واقعًا ليبيًا.

وأوضحت عمران أن الضغوطات تأتي من عدة جهات منها مجلس النواب ولجنة الحوار، بالإضافة إلى الصعوبات الأخرى المتمثلة في انعقاد مجلس النواب بنصاب صحيح، وتوفر النصاب المفروض لمنح الثقة، مشرة إلى أنه في حال الفشل سيوجه الدبيبة لملتقى الحوار وسيخضع لنفس الضغوطات مجددًا، وعندها سيكون تمرير حكومته من الصعوبة بمكان.

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قناة ليبيا 24

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  • حكومة الدبيبة ولدت ميته يابغلة فهو لم يقدم حتى الان التشكيل الوزارى لمجلس النواب واذا لم تقدم الاسماء قبل منتصف الليل فان الدبيبية يسقط تلقائيا كما ان كلامه عن الاتراك يدل على انه خائن وعميل من ماركة مرسى والغنوشى وليبيا مقدمة على التقسيم الى اقاليم المنفى رئيسا لبرقة والكونى لفزان ودبيبية لطرابلس وبس وكله شرعى حسب الامم المتحدة

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