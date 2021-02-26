نادية عمران: لابد من اختيار شخصيات غير جدلية لتولي الحقائب الوزارية

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن هناك ضغوطات قوية على الحكومة الجديدة، بخصوص اختيار الحقائب الوزارية من بين مئات المرشحين.

وأضافت عمران في تصريح صحفي، إنه بالرغم من هذه الضغوط، إلا أنه يجب اختيار شخصيات ذات كفاءة وغير جدلية، وفي ذات الوقت لابد من مراعاة المحاصصة التي أصبحت واقعًا ليبيًا.

وأوضحت عمران أن الضغوطات تأتي من عدة جهات منها مجلس النواب ولجنة الحوار، بالإضافة إلى الصعوبات الأخرى المتمثلة في انعقاد مجلس النواب بنصاب صحيح، وتوفر النصاب المفروض لمنح الثقة، مشرة إلى أنه في حال الفشل سيوجه الدبيبة لملتقى الحوار وسيخضع لنفس الضغوطات مجددًا، وعندها سيكون تمرير حكومته من الصعوبة بمكان.

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