لحل مشكلة القمامة.. بلدي مصراتة يجلب ضاغطتين

في إطار سعيه لتحسين الخدمات، وحل مشكلة تراكم القمامة، تحصل المجلس البلدي مصراتة على ضاغطتين جديدتين للقمامة بقدرة 60 مترا مكعبا.

واستلم المجلس البلدي الضاغطتين بحضور كل عميد المجلس، أعضاء المجلس البلدي، وكيل الديوان، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة، ومندوب عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وستساعد المعدات الجديدة خدمات فرع الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة على أداء واجباتها، وتخليص المدينة من تراكم القمامة.

يذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية في عدد من البلديات في عدد من المناطق.

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