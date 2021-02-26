عاجل ليبيا الان

الخوجة: المهم في الوقت الراهن أن تحصل الحكومة الجديدة على الثقة وتبدأ في ممارسة مهامها

تم النشر منذُ 20 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن المهم في الوقت الراهن هو أن تحصل الحكومة الجديدة على الثقة وتبدأ في ممارسة مهامها.

وأوضحت الخوجة في تصريح صحفي، أنه لا توجد أدلة واضحة على وجود أعضاء في مجلس النواب يبتزون رئيس الحكومة، كما أنه لا يمكن أن يخبرنا المبتز بأنه قام بهذا الفعل.

وأشارت الخوجة إلى أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبية شخصية في منتهى التجاوب والرغبة في الإنجاز، لاسيما عندما طلبت عقد اجتماع معه بصفتها عضوًا في مجلس النواب، وكان معها بعض الزميلات من المجلس.

وألمحت الخوجة إلى أن الدبيبة أظهر حرصه على تحقيق مبدأ مشاركة المرأة بنسبة 30٪، موضحة أنه طلب منها أسماء عبر الدوائر، وأنها قد قدمت ملفات لشخصيات قيادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اى حكومة فدبيبة منافق وخائن للوطن ولا يحترم نواب الشعب عندما يدافع عن اتفاقية وقع عليها السراج منفردا ورفضها مجلس النواب وصدر حكم قضائى برفضها واذا لم يقدم اسماء الحكومة قبل منتصف ليل اليوم للبرلمان فانه فقد شرعيته فهو مخادع بسعى للوصول لنصاب برلمانى ثم تمرير حكومة بنصف النصاب من اعضاء خرفان ومأجورين لتمرير وزراء خونة مثل باشاغا والنمروش كلاب تركيا مما سيقسم البلاد بين مجلس رئاسى يقود ااجيش الوطنى وحكومة تدعم الاحتلال والمرتزقة ولهذا لابد ان يصدر بيان عن البرلمان بوضع شرطين لقبول الحكومة ان يكون اعضائها من عناصر وطنية ترفض الاحتلال والمرتزقة وثانيا الزام الحكومة بعدم الانصياع لاى اتفتق غير مصدق عليه من البرلمان فهى بدون ختم ويجبرعدم تكراررتجربة مرسى فى مصر والغنوشى فى تونس ويجب ان يخرج الشعب لرفض كلاب اردوغان والمرتزقة ومنعهم من تدمير اليلاد كما يحدث فى تونس مت تدمير لمؤسسة الطيران الوطنية وسبطرة الاتراك عليها

    رد