الخوجة: المهم في الوقت الراهن أن تحصل الحكومة الجديدة على الثقة وتبدأ في ممارسة مهامها

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن المهم في الوقت الراهن هو أن تحصل الحكومة الجديدة على الثقة وتبدأ في ممارسة مهامها.

وأوضحت الخوجة في تصريح صحفي، أنه لا توجد أدلة واضحة على وجود أعضاء في مجلس النواب يبتزون رئيس الحكومة، كما أنه لا يمكن أن يخبرنا المبتز بأنه قام بهذا الفعل.

وأشارت الخوجة إلى أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبية شخصية في منتهى التجاوب والرغبة في الإنجاز، لاسيما عندما طلبت عقد اجتماع معه بصفتها عضوًا في مجلس النواب، وكان معها بعض الزميلات من المجلس.

وألمحت الخوجة إلى أن الدبيبة أظهر حرصه على تحقيق مبدأ مشاركة المرأة بنسبة 30٪، موضحة أنه طلب منها أسماء عبر الدوائر، وأنها قد قدمت ملفات لشخصيات قيادية.

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