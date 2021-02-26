شركة الكهرباء: وصول شاحنة محملة بعمود التوربين لمحطة الرويس الغازية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول شاحنة محملة بمعدات (عمود التوربين) اليوم الجمعة، من ميناء طرابلس البحري من محطة الرويس الغازية لإجراء عمرة جسيمة للوحدة الأولى.

وبحسب الشركة العامة للكهرباء في بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة والمضنية التي تبذلها الشركة لدعم الشبكة الكهربائية، ومواجهة احمال الذروة الصيفية القادمة.

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وتابعت الشركة ان ذلك يأتي بعد ما تم تفعيل عقد الاتفاقية وفتح الاعتمادات المستندية مع شركة سيمنس الألمانية؛ لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بمحطة الرويس بالجبل الغربي.

فيما تمت عملية النقل من قبل «دي اتش ال جلوبال»، بالتعاون مع شركة المخلص للنقل الثقيل.

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