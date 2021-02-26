عاجل// الدبيبة يحصل على توقيع 120 عضوا من مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة

أفادت مصادر صحفية، الجمعة، بأن رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، حصل على توقيع 120 عضوا من مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر صحفية، الجمعة، بأن رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، حصل على توقيع 120 عضوا من مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
لعب عيال ومخالف للاتفاق السياسى حيث ينص على تقديم تشكيل الحكومة قبل نهاية اليوم فعبى اى شئ وقع عؤلاء اللغبياء على يياض فيجب ان يكون التوقيع على وثيقة تحدد اسماء الوزراء ويرنامج الحكومة ولايكون على بياض ونفاجئ بخكومة من الغملاء والخونة ونصبح مثل لبنان الحكومة فى وادى والبرلمان فى وادى والرئاسة فى وادى اخر
تخلف عقلى من مجلس النوام ولاقبمة لهذا الهزيان المخالف للاتفاق حيث يتفدم دبيبية بتشكيلة باسماء الوزراء اذا تم التوافق عليها تعرض للتصويت من خلال جلسة لمجلس النواب اما الخدعة بمفاجأة النواب بتشكيلة جدلية اثناء اكتمال النصاب القانونى للجلسة ويكفى لتمريرها لاربعين حرامى وخرةف واحد لتصبح شرعية وتخدم الاتراك وتدعم الاحتلال والمرتزقة ونعود لحرب تؤدى للتقسيم المجلس الرئاسى يسيطر على برقة وفزان ودبيبة على طرابلس ومصراته والافى على غرب ليبيا
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