عاجل// الدبيبة يحصل على توقيع 120 عضوا من مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة

أفادت مصادر صحفية، الجمعة، بأن رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، حصل على توقيع 120 عضوا من مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته.

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