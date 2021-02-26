“اليعقوبي”: لا توجد فرصة بخارطة الطريق الليبية لتمديد مهلة “تشكيل الحكومة”

دعت عضو مجلس النواب المقاطعة السيدة اليعقوبي أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى الالتزام بالمدد المنصوص عليها وفقا لخارطة الطريق الليبية، ومن بينها مدة تقديم رئيس الحكومة تشكيلته الوزارية.

وأوضحت اليعقوبي في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، مدة عرض التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة، قائلة إن النص القانوني وفقاً لخارطة الطريق 21 يوماً فقط وليس “21 يوماً من أيام العمل، ولا يوجد فرص للتمديد من أي جهة كانت وهذا واضح وصريح في النص.

وشددت عضو ملتقى الحوار على أن من واجب “لجنة 74” المحافظة والالتزام بالمُدد المحددة كي لا نكرر أخطاء الماضي، لأننا ملزمون وهدفنا هو الذهاب والعمل على الانتخابات المحددة يوم 24-12-2021.

وأبدت اليعقوبي تخوفها من التفريط في هذا الالتزام قائلة: “إن فرطنا في التواريخ الأولى سنفرط أيضا في الانتخابات”.

وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الخميس، تصور تشكيلته الوزارية وهيكلة وبرامج حكومته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي ينتهي موعد تشكيلها اليوم الجمعة.

وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي إن أسماء حكومته ستعلن في جلسة مجلس النواب المرتقبة لمنح الثقة للحكومة.