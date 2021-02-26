صالح :النصاب سيتوفر في جلسة منح الثقة للحكومة

نفى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ،اليوم الجمعة ،وجود أي معارضة مسبقة للحكومة المقبلة ،مؤكدا أن النصاب سيتوفر في جلسة منح الثقة للحكومة.

وقال عقيلة صالح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ،إن المجلس بانتظار الاجتماع في مدينة سرت، لافتة إلى أنه إذا تعذر الاجتماع في سرت، سيكون الاجتماع في طبرق.

وأضاف صالح، “نريد أن تتشكل حكومة مصغرة ومن ذوي الكفاءات”، مؤكدًأ أن “النصاب سيتوفر في جلسة منح الثقة للحكومة” ،لافتًا إلى أن “مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته إن قدمت الحكومة بالطريقة المقنعة للمجلس”.

ووصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في وقت سابق ، إلى العاصمة المغربية الرباط لإجراء مشاورات حول التطورات السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان الخارجية المغربية، كان في استقبال المستشار صالح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

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