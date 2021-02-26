كشف تفاصيل صفقة مشبوهة بقيمة 18 مليون يورو لتدريب طيارين ليبيين

كشفت مصادر صحفية، عن صفقة مشبوهة لشركة محلية في يورك بإنجلترا حصلت على عقد بقيمة 18 مليون يورو، من شركة مملوكة لليبيا، لتدريب طيارين، حيث تبيّن في خلفيات الموضوع عملية استيلاء ونهب للميزانية، التي كانت مقرّرة لتدريب الطيارين الليبيين في شراء عقارات في مدينة اسطنبول التركية.

وأوضحت المصادر، أن عملية التعاقد تمت في ديسمبر 2015، حين قام الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران الليبية، آنذاك، جميل شوبانة؛ بالتعاقد مع شركة Prime Education لتدريب ما يصل إلى 250 طيارًا وفنيًا ومتخصصًا في الطيران المدني، بقيمة إجمالية بلغت 18 مليون يورو، تم تحويلها لاحقًا بين شهري فبراير ومايو من عام 2016؛ وذلك لتغطية نفقات التدريب ودفع أجور الطلاب، خلال فترة التدريب المهني في أوروبا.

ولفتت المصادر إلى أن الشركة المذكورة في التعاقد كانت وهمية ولا أساس لها من الصحة، إذ إن من خلال المعلومات التي حصلنا عليها فإن مدير الشركة المذكورة والذي قام بالتعاقد، ويدعى توفيق سيركجي، قام بمساعدة زوجته في المساهمة بالتلاعب في الأموال الليبية في الاستثمارات في الأراضي والعقارات في اسطنبول، عوضًا عن تدريب طيارين ليبيين ومديرين تنفيذيين للطيران المدني الليبي.

وبحسب الاتفاقية؛ تدير مدرسة الطيران الفرنسية EACS أعمال الطائرات المملوكة للدولة وحصلت في 5 فبراير على حكم من المحكمة البريطانية العليا، يتم بموجبه استدعاء الشركة التركية التابعة لشركة التدريب برايم ايديكيشن (PE Turkey)؛ من أجل استرداد 15 مليون يورو، وحددت المحكمة البريطانية العليا نافذة موعد المحاكمة بين 1 أكتوبر و21 ديسمبر 2021 للنظر في القضية المرفوعة ضد رؤساء الشركة الفرعية، توفيق سيركجي وزوجته سيرا جين سيركجي، البريطانية الجنسية.

وكشفت المصادر أن موقع الشركة الرسمي؛ وضع عنوانًا لها في اسطنبول، ومن التحقيق والتحقق؛ تبيّن أن العنوان في منطقة بعيدة وليس مقرًا للشركة، وكان عبارة عن مبنى سكني متواضع في منطقة سلطان غازي، غرب اسطنبول، وهذه النقطة أثارت فريق التحقيق الصحفي أكثر ما جعله يتأكد في عين المكان ويعاين المنطقة، كما تمت مراجعة سجل الضرائب التركي فوجد عنوانًا آخر للشركة، وعند التحقق منه؛ تبيّن أنه لمنطقة مطاعم في مجمع الإسكان الفاخر باتي شهير، في منطقة غوزتبي، التابعة لبلدية باجلر، غرب اسطنبول.

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