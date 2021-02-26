أبو بكر سعيد: محاولات إفشال السلطة الجديدة قد تؤدي إلى العودة بليبيا للمربع الأول

أكد عضو مجلس النواب الموازي، أبو بكر سعيد، الجمعة، أن هناك من يحاول إفشال السلطة التنفيذية الجديدة بأي شكل من الأشكال، معربا عن استنكاره لما يفعله هؤلاء.

وأوضح سعيد في تدوينه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن تصرفات هؤلاء الذين يحاولون إفشال السلطة التنفيذية الجديدة قد تؤدي إلى العودة بليبيا إلى المربع الأول.

وطالب سعيد بإعطاء الفرصة للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة وعدم وضع العثرات والعراقيل أمامهما، مؤكدا أن ذلك قد يساعد في تحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات في موعدها.

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