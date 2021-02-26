وزير خارجية فرنسا: على السلطات الجديدة في ليبيا تفكيك المليشيات وفتح الطريق الساحلي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مضيفا: “فرنسا تؤكد دعمها الكامل لهما لاستكمال المرحلة الانتقالية التي كلفهما بها ملتقى الحوار السياسي”.

أضاف لودريان: “أجدد رغبة بلادي في أن تستعيد ليبيا كامل سيادتها ووحدتها واستقرارها، ومن المهم تأليف حكومة تمثل جميع الأطراف، وتتسم بالمصداقية وفقًا لخارطة الطريق المعتمدة بالملتقى”.

وتابع الوزير الفرنسي: “تأليف حكومة بهذه المواصفات هو السبيل الوحيد لتنظيم الانتخابات في موعدها وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ويجب على السلطات الانتقالية الجديدة أن تباشر إعادة فتح الطريق الساحلي، وتفكيك المليشيات، وإخراج القوات والمرتزقة الأجانب على وجه السرعة”.

واختتم وزير الخارجية الفرنسي قائلا: “فرنسا مستعدة لدعم العملية الجارية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وجميع شركائها ولجنة متابعة قمة برلين”.