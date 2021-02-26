ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 February, 2021

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة عصير عنب و لبن بنكهة الفراولة التابع للعلامة التجارية “twist” سعودي المنشأ تقدّر كميّتها “1200ستيكة” للعصير و “400” للبن.

والتي أتت عبر معبر مساعد البري، كما أرجع المركز سبب الرفض إلى انخفاض نسبة المواد الصلبة الذاتية للعصير، ووجود لون محظور “E120” داخل اللبن.