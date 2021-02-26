عاجل ليبيا الان

كرموس: الدبيبة لم يعول على مجلس النواب في منح الثقة لحكومته

تم النشر منذُ 17 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

علق عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عادل كرموس على استمرار حالة الانقسام في البرلمان، وعدم التوافق على جلسة رسمية لمنح الثقة للحكومة الجديدة، بالقول إنه يستبعد أن تكون قائمة نجحت في اجتياز الاختبار أمام ملتقى الحوار ولم تضع في حساباتها عدم حصول اجتماع كامل النصاب، أو النصاب المقرر لمنح الثقة لحكومتها من جسم مقسم لعدة أجزاء، وواقع هذا الجسم استحالة التئامه في فترة وجيزة.

واعتبر كرموس أن عبدالحميد الدبيبة لم يكن معولًا في الأساس على مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته، وإنما هو الآن يعمل على تشكيل حكومة يحقق بها النصاب من الأصوات لدى ملتقى الحوار، الذي هو أيضًا ينتظر مثل هذه اللحظة منذ التصويت على القائمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • صح والدليل انه بدأ واثقا بأن حكومته مجازه من الغرب وتركيا لذا صرح تصريحات وزير وزار دول زيارة وزير بالاضافه الي انه هناك مثل امامه وهي حكومة الصخيرات لم تعول علي ثقة البرلمان بل كان تعويلها علي ثقة المستعمر القديم هو من شكلها وناصرها ومنحها الثقه وقالت للبرلمان نقعها ثقتك لا أحتاجها فمعي ثقه الغرب الاستعماري وهذا الوزير المعين من الاخوان وأردوغان واستيفان قد لا يلتفت ولا يعول علي الحصول علي ثقة برلمان منشق الي ثلاث برلمانات وزير كهذا وراءه الاخوان واستيفاني واردوغان سوف يفوت البرلمان وانقسماته ويذهب الي الشرعيه الدوليه

    رد

  • الدبيبة مصر على مخالفة الاتفاق بعدم تقديم اسماء الوزراء قبل نهاية اليوم وفدم هيكل بدون اسماء حتى يحصل على نصاب قانونى لعقد الجلسة والتصويت على حكومته الخرفانية باربعين خروف زائد واحد فقط وموقفه من الاتراك يثبت انه منافق وخائن للوطن وعميل مثل الغنوشى فى تونس ومرسى فى مصر

    رد