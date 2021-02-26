كرموس: الدبيبة لم يعول على مجلس النواب في منح الثقة لحكومته

علق عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عادل كرموس على استمرار حالة الانقسام في البرلمان، وعدم التوافق على جلسة رسمية لمنح الثقة للحكومة الجديدة، بالقول إنه يستبعد أن تكون قائمة نجحت في اجتياز الاختبار أمام ملتقى الحوار ولم تضع في حساباتها عدم حصول اجتماع كامل النصاب، أو النصاب المقرر لمنح الثقة لحكومتها من جسم مقسم لعدة أجزاء، وواقع هذا الجسم استحالة التئامه في فترة وجيزة.

واعتبر كرموس أن عبدالحميد الدبيبة لم يكن معولًا في الأساس على مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته، وإنما هو الآن يعمل على تشكيل حكومة يحقق بها النصاب من الأصوات لدى ملتقى الحوار، الذي هو أيضًا ينتظر مثل هذه اللحظة منذ التصويت على القائمة.

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