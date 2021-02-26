القوات المسلحة تتابع ملف حصر أسر الشهداء والجرحى والمفقودين بمدينة الجفرة

تابعت لجنة رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين بالقوات المسلحة خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة هون، برئاسة رئيس اللجنة، العميد بشير الناجح، وحضور مدير فرع التوجيه المعنوي، وغرفة عمليات الجفرة والحسابات العسكرية، تابعت ملف حصر وتسجيل وتوثيق أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، والإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات لها.

وأكد العميد الناجح أن 80% من الاحتياجات تم توفيرها، وستكون تحت تصرف اللجان الفرعية التي سيتم اختيارها من كافة المناطق الليبية لدرايتها بظروف وأحوال هذه الفئة، وذلك من خلال إجراءات دقيقة وموثقة بشكل رسمي وعبر نماذج أعدت لهذا الغرض، مشيرا إلى أن هذه اللجان ستضم من بينها اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين لتقديم الدعم المعنوي اللازم.

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