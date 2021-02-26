‏وزير الخارجية المغربي يستقبل عقيلة صالح

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام مغربية.

وأمس الخميس أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المستشار عقيلة صالح «تسلم اليوم الخميس تصور شكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكلتها».

والأربعاء أبلغ سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، رئيس مجلس النواب، خلال اتصال هاتفي معه، تأكيد واشنطن على ضرورة تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة، بحسب سلسلة تغريدات بالخصوص نشرتها سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر».

وقالت السفارة الأميركية إن «السفير نورلاند تحدث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى اليوم للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن»

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