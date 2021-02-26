وزير خارجية المغرب: دور عقيلة صالح مهم في الملف الليبي

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أثناء لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالمغرب، إن زيارة رئيس مجلس النواب للمغرب مهمة لدوره الحاسم في مختلف مراحل التطور السياسي للملف الليبي.

أضاف في مؤتمر صحفي أن الزيارة فرصة للاستماع إليه والتحاور معه، وتجديد دعم المغرب التام لكل المؤسسات الشرعية في ليبيا، و تمرّ ليبيا الآن بمرحلة مهمة، ودور مجلس النواب فيها أساسي لشرعيته.

وتابع قائلا: “أكدت سابقا دعم المغرب ذاته لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في هذه المرحلة المهمة، ويجب أن تتشكّل الحكومة في ظل الوئام بين الليبيين لتكون عنصرا لتوحيد المؤسسات لا تزكية الانقسامات والصراعات”.