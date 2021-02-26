عقيلة صالح: جلسة منح الثقة للحكومة من اختصاص رئاسة مجلس النواب

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن مجلس النواب سيمنح الثقة للحكومة الجديدة إذا قُدمت بالشكل المناسب، مشيرا إلى أن لجنة الحوار السياسي غالبية أعضائها غير منتخبين.

وقال صالح في مؤتمر صحفي بالرباط اليوم الجمعة، إن مجلس النواب سيعقد جلسة في سرت وإذا تعذرت ستكون في طبرق، مردفا: نرغب في أن تكون الحكومة مصغرة ومن الكفاءات.

وأضاف صالح أن الدعوة إلى جلسة النظر في منح الثقة من اختصاص رئاسة مجلس النواب، معبرا عن أمله في أن لا يكون منح الثقة من قبل لجنة الحوار.

وتوجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الجمعة إلى المملكة المغربية لإجراء مشاورات حول التطورات الليبية.

وأمس الخميس، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تصور تشكيلته الوزارية وهيكلة وبرامج حكومته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي ينتهي موعد تشكيلها اليوم الجمعة.

وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي إن أسماء حكومته ستعلن في جلسة مجلس النواب المرتقبة لمنح الثقة للحكومة.