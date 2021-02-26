“تعليم الوفاق” تعتمد نتائج مدارس التعليم الأجنبي

بحضور عضوي لجنة الإشراف على الامتحانات منى ونيس ومصطفى الكشر ثبّت مدير عام المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق السيد أحمد نتائج امتحانات طلبة مدارس التعليم الأجنبي، وذلك بعد اعتمادها من وزير التعليم الدكتور محمد عماري زايد.

واستعرض اجتماع، مقترح مقدم من لجنة الإشراف على امتحانات شهادة التعليم الأجنبي حول تصميم وثيقة النجاح لشهادة إتمام مرحلتي التعليم العادي والمتقدم، وذلك وفق المعايير والشروط الموضوعة من أجل منح الشهادات.

كما ناقش الحاضرون طريقة احتساب درجة النجاح، وكيفية معادلة المواد بالنسبة للطلبة المقبلين على الدراسة بمعدل التعليم الأجنبي خلال السنوات القادمة.

يذكر أنّ الاجتماع شهد تحديد شهري مايو ويونيو كموعدٍ لإجراء امتحانات العام الدراسي 2021.

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