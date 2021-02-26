عقيلة صالح: ليس هناك نوايا مسبقة بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إنه ليس هناك نوايا مسبقة بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن جلسة منح الثقة للحكومة ستحدد.

وأضاف عقيلة صالح في تصريح لدى وصوله المملكة المغربية أنه يجب مشاركة الجميع في التسوية حتى تخرج ليبيا من هذا النفق، مشيرًا إلى أنه يدعم تشكيل حكومة من ذوي الكفاءات، تلبي متطلبات الشعب الأساسية.

وتابع عقيلة صالح أن جلسة مجلس النواب ستعقد في مدينة طبرق إن تعذر عقدها في سرت، مبينًا أن ليبيا تعرضت لمشاكل وتدخل خارجي بين الليبيين أوصلها إلى ما هي عليه الآن، وساهم في تقسيم البلاد.

وأشار عقيلة صالح إلى أن ليبيا بلد كبير مترامي الأطراف لكنه شعب متجانس ومترابط، والمجتمع الليبي متكون من عدة قبائل ولم تكن له أحزاب، لافتًا إلى أن هذه الخصوصية تجعل التماسك الاجتماعي بين القبائل هو الذي مكن ليبيا من تجنب الدماء، حسب تعبيره.

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