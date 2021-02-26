عقيلة صالح: نقل جلسة منح الثقة لحكومة دبيبة إلى طبرق حال فشل انعقادها في سرت

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن الأيام المقبلة تنتظر عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت، لمنح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة عبد اتلحميد دبيبة، وحال تعثر انعقاد الجلسة في سرت سيتم عقدها في طبرق.

وتابع أن مدينة سرت تقع «وسط ليبيا وخالية من المليشيات المسلحة والمتطرفة» ويوجد فيها لجنة (5 + 5)، مؤكدا «نريد أن يكون منح الثقة وكذلك رغبة الأمم المتحدة، في منح الثقة للحكومة في سرت لكن إن تعثر ذلك سيكون الاجتماع في طبرق».

وتابع أن مجلس النواب سيقر بكل حريته ما يراه مصلحة البلاد إن منح هذه الثقة للحكومة، وإلا فإن الأمم المتحدة «جهزت طريقة أخرى لمنح الثقة للحكومة»، لكنه شدد على أنه «يتمني أن تحصل هذه الحكومة على ثقة مجلس النواب»

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