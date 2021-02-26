عاجل ليبيا الان

المقري: سيادة ليبيا ستتحق مع مغادرة تركيا للبلاد

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد المحلل السياسي، عبد الله ميلاد المقري، إن سيادة ليبيا تتحقق مع خروج تركيا، مبينا أن السيادة الوطنية غير قابلة للتأويل وغير قابلة للاستثناء.

وشدد المقري في تصريحات صحفية، على أن تركيا دولة عدوانية ودولة محتلة، لافتا إلى أن مجلس النواب التركي شرعن التدخل العسكري في ليبيا.

وأشار المقري إلى أن حكومة الوفاق غير المعتمدة قد وقعت اتفاقية مذلة ومهانة للشعب الليبي مع تركيا، مؤكدا أنها ارتكبت بذلك جريمة بالتفافها المفاهيم والتعريفات الخاصة بعلاقات الدول.

وأوضح المقري أن حكومة الوفاق بدلت الاتفاقية مع أنقرة التي تحتاج إلى المصادقة عليها من قبل مجلس النواب وعكستها إلى مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري ما أتاح لتركيا احتلال المنطقة من مصراتة إلى رأس أجدير، مؤكدا أن هذا يعد تزويرا بما يتعلق بجوهر النصوص القانونية.

ولفت المقري إلى أن الدعم العسكري واللوجستي إلى القواعد التركية في ليبيا مازال مستمرا برغم مناشدة العالم بتوجيه رسائل إلى السلطة التنفيذية الجديدة بإجلاء القوات الأجنبية وقرارات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5 التي تدعو لمغادرة القوات التركية وميليشياتها من البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • بالنسبه للحكومه هذه لا آمل في أخراج الاتراك لاعتبارات لا تخفي علي احد بالنسبه لوزير تركيا والأخوان في هذه الحكومه لا يستطيع ان يتفوه بكلمه عن أخراج المرتزقه أو تفكيك المليشيات لأنه وان فعل شيخبش وجوه أصحابه الاتراك وأحبابه فالمرتزقه وراءهم صديقه داعمه وحليفه اردوغان ولا يغرك أختباء النظام الاردوغاني واستيفاني والتنظيم الاخواني خلف كومه من القش أسمها لجنة الحوار أو لجنة ال75 وأما المليشيات فهي الجناح العسكري احبابه جماعة الأخوان لذلك فملف المرتزقه والمليشيات سيُرحّل الي الحكومه الدائمه التي يتمني الليبيين ان لا تضغط الأمم الاستعماريه بتعيين افرادها كما عينت رغم انف الليبيين حكومة السراج وحكومة علي دبيبه فالقول الأمم الاستعماريه او الأمم المتحده فالمسميان هما لجيهه واحده فالقرار في الامم المتحده بيد الدول الاستعماريه القديمه

    رد