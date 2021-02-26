المقري: سيادة ليبيا ستتحق مع مغادرة تركيا للبلاد

أكد المحلل السياسي، عبد الله ميلاد المقري، إن سيادة ليبيا تتحقق مع خروج تركيا، مبينا أن السيادة الوطنية غير قابلة للتأويل وغير قابلة للاستثناء.

وشدد المقري في تصريحات صحفية، على أن تركيا دولة عدوانية ودولة محتلة، لافتا إلى أن مجلس النواب التركي شرعن التدخل العسكري في ليبيا.

وأشار المقري إلى أن حكومة الوفاق غير المعتمدة قد وقعت اتفاقية مذلة ومهانة للشعب الليبي مع تركيا، مؤكدا أنها ارتكبت بذلك جريمة بالتفافها المفاهيم والتعريفات الخاصة بعلاقات الدول.

وأوضح المقري أن حكومة الوفاق بدلت الاتفاقية مع أنقرة التي تحتاج إلى المصادقة عليها من قبل مجلس النواب وعكستها إلى مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري ما أتاح لتركيا احتلال المنطقة من مصراتة إلى رأس أجدير، مؤكدا أن هذا يعد تزويرا بما يتعلق بجوهر النصوص القانونية.

ولفت المقري إلى أن الدعم العسكري واللوجستي إلى القواعد التركية في ليبيا مازال مستمرا برغم مناشدة العالم بتوجيه رسائل إلى السلطة التنفيذية الجديدة بإجلاء القوات الأجنبية وقرارات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5 التي تدعو لمغادرة القوات التركية وميليشياتها من البلاد.

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