ليبيا

علي الانصاري/ المغرب |

26 February, 2021

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، انه أكد في اتصال اليوم مع السيد عبد الحميد الدبيبة أن المغرب له هدف واحد، ومساعدتها للخروج من هذه المرحلة وابعادها من التدخلات الخارجية لكي تستعيد دورها في شمال افريقيا.

وأضاف ان إخراج الحكومة الليبية المزكاة من البرلمان والممثلة للمناطق، يعد مهما لإعطاء رؤية واضحة للمسار الليبي في ظل الوئام والانسجام.