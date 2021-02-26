شركة النقل البحري تكشف عن ناقلتيها الجديدتين «فزان» و«أنوار بنغازي»

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري إقتناء ناقلتين للنفط الخاك ومشتقاته، حديثتي الصنع، وقد أطلق عليهما «فزان» و«أنواب بنغازي».

واستلمت الشركة الناقلة «فزان» الأربعاء الماضي، والناقلة «أنوار بنغازي» اليوم الجمعة، حسب بيان على صفحة الشركة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت الشركة إنه بالإضافة للناقلتين الجديدتين، فقد سبق أن انضم إلى أسطولها الناقلة «ابن حوقل» العام 2021، مشيرة إلى تطبيق أعلى معايير الجودة ومتطلبات إئتلاف شركات النفط الكبرى على تلك الناقلات، وجميع المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي.

وتبلغ حمولتي الناقلتين 114 ألفا و243 طنا لكل منهما، وهما بطول 249.9 متر، وعرض 44 متر، وعمق 21.5 متر، وتبلغ سرعتها القصوى 14.5 عقدة.

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