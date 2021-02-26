“الخارجية الروسية”: بوغدانوف ناقش مع الدبيبة تشكيل السلطات الفعالة في ليبيا

ناقش رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة التطورات الليبية مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في إيجاز لها طالعته “الساعة 24″، إن بوغدانوف ناقش مع الدبيبة خلال محادثة هاتفية جرت أمس الخميس، الوضع في ليبيا وحولها باستفاضة.

وأضاف البيان أنه تم التركيز خلال المحادثة على الحاجة إلى تشكيل السلطات الفعالة الليبية بالكامل في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها.

وعلى صعيد متصل، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الخميس، تصور تشكيلته الوزارية وهيكلة وبرامج حكومته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي ينتهي موعد تشكيلها اليوم الجمعة.

وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي إن أسماء حكومته ستعلن في جلسة مجلس النواب المرتقبة لمنح الثقة للحكومة.